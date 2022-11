UFJF - Campus UFJF

A Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulga nesta terça-feira, 8, a partir das 15h, o comprovante definitivo de inscrição para os candidatos do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism). No documento é possível conferir a confirmação da inscrição no processo seletivo, os dados do estudante e o local de prova.

O comprovante deve ser impresso pelo próprio participante, por meio de um link disponível na Área do Candidato. As provas acontecem nos dias 3 e 4 de dezembro nas cidades de Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda.

Vale destacar que o comprovante definitivo não é enviado por correio, sendo de responsabilidade do inscrito imprimi-lo e conferir os dados encontrados no documento, como: nome, RG, opção de curso, grupo, data e horário. No caso de erro nos dados apresentados, é possível enviar um e-mail para copese@ufjf.br .

Locais de prova

O Pism reúne mais de 34 mil inscritos, sendo cerca de 19 mil em Juiz de Fora, e outros 15 mil nas demais cidades. É necessário observar com atenção o local de provas – em Juiz de Fora, 23 espaços escolares recebem os candidatos, além do campus da UFJF.

Quase oito mil estudantes estão alocados no campus da UFJF e farão as provas nas faculdades de Administração (prédio antigo e novo), Comunicação, Direito, Economia, Educação (prédio antigo e novo) , Engenharia, Fisioterapia, Letras, Medicina e Serviço Social, além dos institutos de Artes e Design, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e Ciências Humanas.

Candidatos que vão fazer o Pism nas Faculdades de Medicina e Fisioterapia devem prestar atenção no endereço, já que os prédios dessas faculdades ficam localizados perto do Hospital Universitário (HU), ou seja, fora do campus, na Avenida Eugênio do Nascimento, sem número, no bairro Dom Bosco.

Orientações

É preciso que os estudantes conheçam antecipadamente os locais de prova, para que no dia do exame não tenham dificuldades com o trajeto nem se atrasem. Ao contrário do último ano. Os portões serão abertos às 12h e fecham, impreterivelmente, às 13h.

FOTO: Arte UFJF - Locais de prova

