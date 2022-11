Pixabay - São 127 vagas disponíveis em 47 universidades em todo o mundo

Foi aberta pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) o edital do Programa de Intercâmbio Internacional de Graduação (Piigrad), que reúne as vagas de instituições parceiras no exterior. Serão oferecidas 127 vagas no total, distribuídas entre 47 universidades espalhadas pelo mundo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de dezembro. Só é possível se candidatar em apenas uma instituição. Além disso, o estudante de graduação regularmente matriculado na UFJF, com, no mínimo, 20% da carga horária do curso concluída e não ter trancado a matrícula no período do intercâmbio ou imediatamente anterior.

De acordo com a UFJF, o intercâmbio poderá ter duração de até dois períodos letivos, com início entre julho e setembro de 2023. No anexo I do edital, é possível encontrar a relação completa das vagas, os cursos disponíveis, se há ou não custos e/ou bolsas oferecidas por parte das instituições estrangeiras e demais informações complementares.

Seleção

Os estudantes passarão por duas etapas de seleção de acordo com o edital. Segundo a UFJF, após as seletivas, o resultado da primeira etapa está previsto para ser divulgado no dia 12 de dezembro, enquanto o resultado final será publicado no dia 19 do mesmo mês, após o período de recursos. O calendário da segunda etapa segue o cronograma das instituições parceiras.

Confira o edital completo aqui.

O número de vagas e os nomes das universidades participantes do programa estão disponíveis no site da Diretoria de Relações Internacionais.