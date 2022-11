Neste domingo (27) acontece a edição 2022 do Enade. O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes é uma prova aplicada pelo Ministério da Educação (MEC) para os alunos de cursos de ensino superior. O Enade é uma avaliação obrigatória, e o aluno que se recusar a fazer a prova poderá não colar grau (se formar) e emitir seu diploma. Além disso, diversos programas de fomento como PROUNI, FIES, linhas de crédito para expansão institucional etc., destinados às Instituições Privadas, para serem acessadas por essas, precisam de bons resultados nos ENADE e desdobramentos.



A Pró-reitora de graduação da Estácio, Paula Campos destaca a importância da participação dos alunos para atestar a a qualidade do seu curso e instituição de ensino o que poderá, além de permitir que a instituição receba mais recursos como bolsas para que outros estudantes possam se beneficiar de programas como ProUni, FIES e linhas de crédito.

"A nota do Enade tem um impacto direto na vida do estudante e das instituições, mas também ela tem uma importância social muito grande. Sabemos que diversos programas que fomentam a educação como ProUni, Fies e linhas de créditos de expansão institucional, que são destinadas às instituição privadas, para serem acessadas precisam de um bom resultado dessas instituições no Enade e seus desdobramentos. Isso significa que a partir dos resultados do Enade são definidos indicadores que orientam ações voltadas na melhoria no curso de graduação por parte dos professores, técnicos dirigentes e autoridades educacionais. Existe então uma relação direta entre o Enade e o ProUni (Programa de universidade para todos) e também com o Fies, que é o financiamento estudantil. Esses programas do governo federal permitem que os estudantes de menor renda possam ter acesso às instituições de ensino superior privadas e dependem diretamente do conceito do Enade, isso é, um curso avaliado e com uma boa nota ele passa a poder oferecer mais vagas nesses dois programas", explica Paula.

Os alunos que são obrigados a fazer o Enade, precisam ter cursado 80% ou mais da carga horária do currículo que é definido pela instituição de ensino em que ele está matriculado. O aluno não pode ter colado grau até o ultimo dia do período de inscrição do Enade de 2022. Nos casos dos cursos tecnólogos, o aluno deve ter cursado pelo menos 75% da carga horária mínima do currículo do curso e também não pode ter colado grau até o ultimo dia do período de inscrições do Enade 2022. Para saber se o aluno está de fato inscrito ele pode procurar a coordenação do seu curso ou entrar no portal do Inep clicando aqui.

