Terminam nesta quarta-feira (07) as inscrições para o curso de artesanato promovido pela Paraibuna Embalagens, nas unidade de Juiz de Fora e Sapucaia (RJ). De acordo com a empresa, as oficinas têm como objetivo promover o empreendedorismo e a economia circular e acontecem de forma gratuita.

Segundo a coordenadora de Meio Ambiente da Paraibuna Embalagens, Fernanda Rocha, as oficinas mostram às pessoas como que materiais reciclados podem se transformar em produtos utilitários, ampliando a fonte de renda das pessoas. “O intuito é ampliar o olhar dessas pessoas sobre o reaproveitamento de materiais, além de desenvolver habilidades artísticas e promover um momento de interação social e descontração. Nossas turmas são um sucesso e temos certeza que iremos repetir a dose”.

As aulas serão realizadas em Juiz de Fora no dia 13 de dezembro e em Sapucaia no dia 15 de dezembro. Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (32) 98836-7374. As vagas são limitadas.