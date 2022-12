O novo bloqueio de verbas feito pelo Ministério da Educação (MEC) nesta terça (06) nos orçamentos de universidades e institutos federais teve impacto direto na situação das Universidades Federais da Zona da Mata. Em função do decreto número 11.269, publicado na última quarta-feira (30), que suspendeu toda a autorização para desembolsos financeiros durante o mês de dezembro. As instituições da Zona da Mata, afetadas pelo corte, começaram a se posicionar sobre a situação.



Em nota, a Universidade Federal de Juiz de Fora , afirmou que os cortes do Governo Federal podem gerar consequências gravíssimas e se não houver uma reversão imediata da medida a Universidade pode entrar em colapso, ainda nesse mês de dezembro.

Leia abaixo a nota emitida pela UFJF.

"Na tarde da terça-feira, 28, as universidades federais foram, mais uma vez, vitimadas com a retirada de orçamento. Segundo aponta a nota da Andifes, estima-se que o capital bloqueado gira em torno de R$ 244 milhões, o que praticamente inviabiliza as finanças de todas as instituições, ofende suas próprias normas e inviabiliza planejamentos de despesas em andamento, seja com os integrantes das comunidades internas, terceirizados, fornecedores ou contratantes.



Com o novo corte orçamentário, imposto pelo Governo Federal, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) ainda avalia o valor e os impactos do montante efetivamente retirado em que foi atingida. Na ocasião, todas as contas de disponibilidade orçamentária foram zeradas, impedindo que a Instituição faça qualquer movimentação financeira.

A decisão do Governo Federal gera uma paralisia na Universidade que aponta para consequências gravíssimas em termos de pagamentos a fornecedores, bolsas e aos trabalhadores terceirizados. Caso não haja reversão imediata dessa medida, a Universidade pode entrar em colapso, ainda no mês de dezembro, inclusive com a ameaça de não funcionamento de alguns setores da Instituição".

A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) também em nota publicada em sua página destacou que, até a próxima sexta-feira, dia 9 de dezembro, o bloqueio imposto pelo governo Bolsonaro ao orçamento das federais no último dia 1º de dezembro vai causar um rombo de R$ 2 milhões e 73 mil nas contas da Universidade Federal de São João del-Rei.

"Isso quer dizer que não há dinheiro para pagar contratos gerais, como terceirizados, manutenção, contas de água, luz, telefone, e nem bolsas de mestrado, doutorado, estágio, monitoria e residência", detalhou o comunicado. A informação foi repassada nesta terça, 6, pelo reitor Marcelo Andrade aos representantes da Associação de Docentes (ADUFSJ), Sindicato dos Servidores (SINDS-UFSJ) e Diretório Central dos Estudantes (DCE). “É o caos”, resumiu Marcelo.



De acordo com o reitor, a situação é tão grave que a UFSJ já está com as contas negativas em R$ 600 mil. “E vai piorar porque, a partir de amanhã, quinto dia útil, vencem vários contratos, bolsas e contas, que não temos como honrar. Nossa preocupação maior é a manutenção do básico. Muitos alunos dependem da bolsa Pase, o Programa de Assistência Social Educacional, por exemplo, para continuar o curso, se alimentar, pagar o transporte e até o aluguel".



O pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da UFJS, Renato Vieira, explicou que o bloqueio pegou a todos de surpresa e de forma inédita. “O Ministério da Economia zerou o limite financeiro do Ministério da Educação e de suas unidades vinculadas, incluindo a UFSJ, impossibilitando os pagamentos de despesas já empenhadas e liquidadas, o que representa um montante de R$ 4.850.485,54”.

Nesta quinta-feira (8) haverá uma reunião da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) na qual o bloqueio do orçamento é o primeiro e mais importante ponto de pauta.



Também afetada pelo decreto número 11.269 que zerou a autorização para os desembolsos financeiros, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) está informando os estudantes que não terá como pagar 200 mil bolsas, cujo depósito deveria ocorrer nesta quarta-feira (7). "Isso retirou da CAPES a capacidade de desembolso de todo e qualquer valor - ainda que previamente empenhado - o que a impedirá de honrar os compromissos por ela assumidos, desde a manutenção administrativa da entidade até o pagamento das mais de 200 mil bolsas".

Diante desse cenário, por meio do comunicado, a Capes ressaltou que cobrou das autoridades competentes a imediata desobstrução dos recursos financeiros essenciais para o desempenho regular de suas funções, sem o que a entidade e seus bolsistas já começam a sofrer severa asfixia. "As providências solicitadas se impõem não apenas para assegurar a regularidade do funcionamento institucional da CAPES, mas, principalmente, para conferir tratamento digno à ciência e a seus pesquisadores."

Também na nota, a CAPES afirmou que seguirá seus esforços para restabelecer os pagamentos devidos a seus bolsistas tão logo obtenha a supressão dos obstáculos acima referidos.