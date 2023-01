A partir da próxima segunda-feira (09), às 10h, estarão abertas as inscrições dos Cursos Populares para Concursos (CPC) para turmas gratuitas voltadas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) e outros preparatórios. Até o dia 30 de janeiro, os interessados poderão se inscrever através do formulário online disponível no site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).



Neste ano, serão oferecidas vagas nos cursos para Enem (presencial e online); Pism I (presencial); Pism II (presencial); Pism III (presencial); Instituto Federal (presencial); preparatório básico para concursos tarde (presencial); preparatório geral para concursos (presencial); espanhol (presencial e online), Inglês (presencial e online); Português básico (presencial); Matemática básica (presencial) e redação (presencial). Mais detalhes sobre as turmas como horários e frequência das aulas estarão disponíveis no formulário de inscrição.



A novidade para 2023 são as turmas de Enem oferecidas nos polos desde o início do ano, nos bairros Nossa Senhora das Graças, Grama, São Pedro, Teixeiras, Benfica, Santa Lúcia, Linhares e Olavo Costa. Após o período de inscrições, serão selecionados os estudantes que atenderem aos critérios previamente definidos. A lista com os selecionados será divulgada posteriormente, assim como o período de matrícula.



Além dos polos, as aulas serão ministradas de forma presencial, a partir de março, na sede do CPC, localizada na Rua Marechal Deodoro, 230, 3º andar, Centro.



O CPC é uma iniciativa da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) que tem como objetivo aumentar os índices de educação no município, oferecendo ensino de qualidade de forma totalmente gratuita, para quem não tem condições de pagar por um cursinho.



Critérios para inscrição



Prioritariamente, serão aceitas as pessoas inscritas no CadÚnico, com dados atualizados. Caso o número de interessados supere o número de vagas, serão utilizados os seguintes critérios de seleção.



1 - pessoas inscritas no CadÚnico, com seus dados atualizados, beneficiárias do Programa Bolsa Família;

2 - pessoas inscritas no CadÚnico, com seus dados atualizados, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC);

3 - pessoas inscritas no CadÚnico, com seus dados atualizados, e que possuírem renda familiar per capita de até meio salário-mínimo;

4 - pessoas formalmente encaminhadas pela rede de proteção e defesa de direitos à SEDH;

5 - para as turmas do Pism II e Pism III, estudantes matriculados no CPC em 2021 nas turmas do Pism I e Pism II e que tiveram frequência mínima de 60%.

