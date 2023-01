O professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Manuel Palácios da Cunha e Melo, será o novo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), nesta sexta-feira (06).

O Inep é responsável pelos diversos sistemas de avaliação da educação do país, entre eles, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), os censos da educação superior e da educação básica e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Esta não é a primeira vez que Palácios recebe convite para compor o governo – foi diretor na Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC) no primeiro governo Lula (2004), tornando-se titular da pasta entre 2006 e 2007. Foi também secretário de Educação Básica entre 2015 e 2016 durante a presidência de Dilma Rousseff. Naquele momento, teve importante papel na construção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e, em 2018, recebeu condecoração da Ordem Nacional do Mérito Educativo pela contribuição.

Currículo

Engenheiro de Telecomunicações, Palácios se aproximou das Ciências Sociais durante o mestrado e doutorado. Desenvolveu e orientou diversas pesquisas sobre avaliação da educação, incluindo a de Izolda Cela, governadora eleita do Ceará, e atual secretária-executiva do MEC. É professor titular do Departamento de Educação da UFJF desde 1991.

Manuel Palácios é fundador e coordenador do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed/UFJF), ligado à Faculdade de Educação, que desenvolve projetos, sistemas de avaliação, plataformas e a aplicação de provas em municípios, estados e para o governo federal. O Caed também oferece um mestrado profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública.

