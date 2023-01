As livrarias e papelarias, por meio do "Acordo Volta às Aulas" firmado pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Juiz de Fora, terão horário de funcionamento especial, de 16 de janeiro à 17 de fevereiro.

A medida tem como objetivo atender a grande demanda do comércio de material escolar no perídio de início das aulas, possibilitando aos pais maior tempo e chance para pesquisa de preços.

Confira abaixo o horário de funcionamentos desses segmentos:

• De Segunda a Sexta – de 08h30 às 20 horas

• Sábados – de 08h30 às 16 horas