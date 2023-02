A 15ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) está com inscrições abertas. Estudantes e professores, tanto de escolas públicas como particulares, podem participar do evento. A inscrição com desconto vai até o dia ço. Sem o desconto, o prazo é até .

O evento é dividido em duas partes. A primeira é online, com seis fases diferentes que vão do dia até . Os participantes precisam realizar tarefas específicas e responder questões de múltipla escolha. A segunda parte é a final presencial, que vai ser na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) nos dias 26 e . Aqueles que tiverem os melhores desempenhos vão concorrer a duas vagas no curso de graduação da universidade, sem precisar fazer o vestibular.

Para participar, é preciso fazer as inscrições no site da Olimpíada. As competições são por equipes: devem incluir um professor de história e três alunos do ensino fundamental e/ou médio. A última edição ocorreu em 2022 e reuniu mais de 72 mil pessoas. Além da Unicamp, a Olimpíada de História envolve o Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) e a Associação Nacional de História (Anpuh).

Segundo os coordenadores, a ONHB ajuda a incentivar o estudo da história do Brasil, a análise crítica e o trabalho em equipe e não exige dos participantes um conhecimento prévio do conteúdo. Durante as competições, eles vão poder acessar um material de apoio antes de elaborar as respostas e não vão ficar restritos apenas à história. Há temas interdisciplinares da Geografia, Literatura, Arqueologia, Patrimônio Cultural, entre outros.

As Inscrições feitas até 12 de março terão desconto e terão o valor de R$ 35 para a equipe de escola pública e R$ 75 para escolas privadas. Depois disso, até o dia 27 de abril, as inscrições custarão R$ 55 para a equipe de escola pública e R$ 115 para a de escola privada.

