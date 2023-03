A Universidade Federal de Juiz de Fora divulgou que na próxima segunda-feira (6), a partir das 15h, a Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara) realizará um plantão on-line para sanar as dúvidas de candidatos aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e pelo Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism).

De acordo com a Instituição, os interessados em participar devem se inscrever por meio de formulário eletrônico, até as 19h desta sexta-feira (3). O plantão será realizado por meio de uma sala virtual. O link de acesso à plataforma será enviado aos inscritos no dia 6 de março, pouco antes da realização do plantão.

Na reunião, os participantes poderão tirar dúvidas gerais sobre temas importantes. Entre os assuntos que serão abordados, está a documentação exigida para candidatos aprovados por ampla concorrência e aquela específica para quem busca uma vaga por meio das ações afirmativas. As etapas da matrícula e as reclassificações dos processos seletivos também estão entre os temas a serem tratados.