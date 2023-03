A Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulga, nesta terça-feira (14) a partir das 15h, as notas dos módulos I e II do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism). Na data também serão disponibilizados os espelhos do cartão de resposta, na Área do Candidato. As provas foram aplicadas nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, reunindo cerca de 30 mil candidatos.

Os módulos I e II valem um total de 120 pontos cada. No entanto, possuem pesos diferentes no resultado final. O Pism I tem peso 2 e, portanto, ao final, vale 240 pontos; e o Pism II, peso 3, com total aplicado de 360 pontos. Já o último módulo tem peso 5 e, por isso, é o que mais impacta para a aprovação na UFJF.

Não será excluído dos módulos I e II do Pism o candidato que obtiver nota zero em qualquer um dos conteúdos exigidos. Isso só acontece no módulo III.

Recursos

A interposição de recursos em relação às notas deve ser feita, entre 9h e 16h da quarta-feira (15) na Área do Candidato. Só serão admitidos pedidos de revisão de, no máximo, dois conteúdos. Para realizar a solicitação, será cobrada uma taxa por conteúdo no valor de R$ 24, a qual deverá ser paga via Guia de Recolhimento da União (GRU). Após os recursos, as notas dos candidatos podem ser aumentadas ou mantidas.

O resultado final, já com as considerações feitas a partir do requerimento dos recursos, será divulgado em 23 de março. Da decisão final da Copese não cabem novos recursos.

Próximas datas

As provas deste ano serão aplicadas nos dias 9 e 10 de dezembro, e a previsão é que o edital completo seja divulgado entre os meses de junho e julho.