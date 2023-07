Foi aprovado nesta quinta-feira (6) o reajuste salarial de 12,84% para os servidores da educação de Minas Gerais. A recomposição será retroativa à janeiro deste ano.



De acordo com o Executivo, o projeto assegura a recomposição retroativa a 1º de janeiro de 2023. Serão contemplados todos os trabalhadores da educação básica, inclusive diretores de escola, detentores de função pública e contratados temporariamente, além de inativos que fazem jus à paridade.

Devido ao aumento, o salário inicial dos professores da educação básica será de R$ 2.652,22 para jornada de trabalho de 24 horas semanais. O governo alega que, com isso, Minas Gerais fará o pagamento de forma proporcional, do piso nacional do magistério, reajustado em 14,95% este ano. Ainda conforme o Executivo, a recomposição vai beneficiar 362.044 servidores (204.127 ativos e 157.917 inativos).

