A Associação dos Surdos de Juiz de Fora (ASJF) está com matrículas abertas para o Curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Os cursos duram 12 meses e há duas opções de turmas, que são: Básico I e Básico II. O investimento na matrícula é de R$100 e o valor das mensalidades também é R$100.

A intenção é que os interessados desenvolvam competências como selecionar e relacionar características e parâmetros linguísticos da LIBRAS na comunicação, além de informar aspectos cotidianos do idioma. Ao fim do curso, o estudante será capaz de entender sinais básicos e se comunicar com pessoas surdas em situações cotidianas que envolvam conversas em LIBRAS. A carga horária total é de 120h.

A turma Básico I é voltada para as pessoas que não têm conhecimento de LIBRAS e desejam começar a se comunicar por meio da Língua e tem turmas duas de manhã, no período de 9h30 às 11h30, uma na segunda-feira e outra na sexta-feira. Outras duas turmas à noite, das 18h30 às 20h30, uma na terça-feira e outra na quinta-feira.



A turma de Básico II é para quem conhece o básico da LIBRAS e deseja aprofundar os conhecimentos. Há duas turmas, ambas à noite. Uma na terça-feira de 18h30 às 20h30 e outra na quinta-feira no mesmo horário. As aulas ocorrem na Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (ACBEU) que fica na Rua Braz Bernardino,73, Centro. Os interessados podem se inscrever por formulário ou pelo whatsapp: (32) 99924-5401 (Sara Ohana).



