Em nova etapa do Trilhas de Futuro Educadores, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) abre período de seleção de vagas remanescentes para que servidores inscritos no programa matriculem-se nos cursos de aperfeiçoamento até o dia 16/8.

As novas oportunidades são disponibilizadas para servidores da Secretaria que já estavam inscritos no programa, mas não foram alocados ou matriculados nos cursos designados na etapa anterior.

No site do programa, o servidor deve selecionar diretamente a vaga pretendida entre as opções disponíveis. É importante ressaltar que a escolha da formação deve ter correlação com as atividades funcionais e atribuições da carreira do servidor na Secretaria de Educação.

As vagas disponíveis devem ser conferidas no catálogo de cursos. Para a seleção dos servidores nas vagas optadas será adotado apenas o critério cronológico de inscrição, sem classificação e desempate entre os inscritos.

Feita a escolha, o servidor deve imprimir os três documentos gerados: ficha de anuência, termo de responsabilidade e carta de recomendação. Com a documentação assinada pela chefia, o servidor deve entrar em contato com a instituição responsável pelo curso e concluir a matrícula até o dia 21/8.

O passo a passo detalhado do processo está disponível neste link e os dados de contato das instituições de ensino estão disponíveis no catálogo das instituições.

Oportunidades abertas a todos os servidores

Servidores da SEE/MG que perderam o prazo de inscrição na primeira fase na 2ª edição do Trilhas de Futuro Educadores e têm interesse nas vagas dos cursos de aperfeiçoamento também terão uma nova oportunidade de preencher alguma vaga remanescente, no período de 17/8 a 21/8. A matrícula também deve ser efetivada até o dia 21/8.

Portanto, todos terão uma nova oportunidade para participar de um dos cursos de aperfeiçoamento, conforme catálogo de cursos. As informações devem ser acompanhadas pelo site do projeto.

