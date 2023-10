O Cadastramento de Creches 2024 em Juiz de Fora terá início no dia 16 de outubro. As vagas são para crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses de idade (nascidas no período de 01/04/2020 até o último dia em que acontecer o cadastramento).

Até o dia 1º de novembro, de forma presencial, pais e/ou responsáveis devem comparecer à Avenida Brasil, nº 3.840 (entrada pela Rua Maria Perpétua), no Bairro Ladeira, com os documentos previstos no edital. É preciso ainda que tenha um e-mail pessoal para receber a confirmação do cadastro. Leia o edital completo.

Confira abaixo a documentação necessária:

Original e cópia

Certidão de nascimento da criança

Somente original