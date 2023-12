Nesta segunda-feira (4), a Secretaria de Educação (SE) de Juiz de Fora informou uma alteração na data do resultado final do Cadastramento Escolar 2024. Segundo a assessoria, a mudança está relacionada a uma falha no sistema da geração da listagem final, fazendo com que o resultado fique disponível a partir do dia 11 de dezembro deste ano, no site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).