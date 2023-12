O transporte interno da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) será alterado nesta sexta-feira (22) e só voltará a funcionar normalmente depois do Natal, na próxima terça-feira (26).

De acordo com a instituição, os motoristas e demais trabalhadores vinculados à Gerência de Transporte, da Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão (Proinfra), iniciam um treinamento previsto em contrato.

Por isso, a circulação, que conta com um reforço na hora do almoço, será menor. O deslocamento de circulares segue normal ao longo do dia.

Os ônibus circulares que atendem os servidores não rodam nesta data, assim como demais veículos da Instituição, como vans, microonibus e automóveis.

Menor impacto

O treinamento marcado para essa data causará um menor impacto para a comunidade acadêmica por causa da redução do fluxo de pessoas perto das festas de fim de ano, segundo o gerente de Transporte, Marco Antônio Almeida.

“Muitos setores promovem revezamento, ficando a UFJF com uma demanda de transporte residual frente a qualquer outra data. Por isto, a equipe passará por uma imersão nesta sexta. Haverá treinamento, roda de conversa, atividade física e um almoço”, explicou.

Segurança

A UFJF esclareceu que o treinamento dos funcionários da área de Transporte é uma previsão contratual e realizado com o intuito de manter a equipe atualizada.

“Apesar de os motoristas, lavadores, mecânicos, entre outros, terem experiência e de o histórico de sinistros não registrar eventos com grandes impactos, a atualização realizada em treinamento com troca de experiência entre os profissionais qualifica a equipe e proporciona segurança para o trabalhador, o que, claro, repercute na qualidade dos serviços prestados”, finalizou Marco Antônio.

Mais informações podem ser solicitadas pelos telefones (32) 2102-3714/3721. Os horários estão disponíveis no site da Gerência de Transporte (Pró-reitoria de Infraestrutura e Gestão – Proinfra).