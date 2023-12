O período de confirmação de matrículas na rede estadual de Minas Gerais começou nesta terça-feira (26) e se estende até o dia 12 de janeiro. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), a vaga nas escolas estaduais será garantida apenas para aqueles que fizerem a validação dentro do prazo. Para isso, é importante que os interessados se atentem ao efetivar a matrícula para não ficar de fora no próximo ano letivo, a partir de fevereiro de 2024.

Pais, responsáveis ou os próprios alunos devem apresentar todos os documentos que constam na Resolução SEE nº 4.917/2023 e comprovar os dados informados no Cadastro Escolar 2024, realizado por meio do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem).

A confirmação da matrícula deve ser feita de forma presencial na secretaria da escola à qual o estudante foi encaminhado pelo Sucem. Confira para qual unidade foi encaminhado para confirmar a matrícula, neste link.

O subsecretário de Articulação Educacional, Gustavo Pedroso, explica que este é o segundo momento após os candidatos terem realizado o cadastro para o ano de 2024, pelo Sucem. "Lembramos que os documentos informados no cadastro devem ser apresentados na unidade escolar à qual o estudante foi encaminhado para confirmar a matrícula.”

Em Minas Gerais, 714 municípios aderiram ao Sucem, o Sistema que indica as escolas estaduais e municipais mais próximas do endereço informado do candidato, de acordo com a etapa de ensino pretendida, durante o Cadastro Escolar.

Os estudantes que perderam o prazo de inscrição entre os meses de outubro e novembro poderão tentar uma vaga novamente, no período de 22/1 a 02/2/2024, pelo site. Nas vagas excedentes, o encaminhamento será realizado de acordo com a disponibilidade nas escolas da região ao endereço do estudante.

Já os estudantes que foram encaminhados para alguma escola da rede municipal de ensino, devem observar o calendário estabelecido por cada cidade e entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação para realizar a confirmação da matrícula.