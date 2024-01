Nesta terça-feira (2) terá início as inscrições para o curso de Tecnologia em Laticínios no Instituto de Laticínios Cândido Tostes (Epamig ILCT), em Juiz de Fora. O curso é presencial e gratuito.

São 40 vagas para os interessados em participar do curso que terá início no 1ª semestre de 2024. As inscrições terminam no dia 18 de fevereiro. O edital completo está disponível on-line.

Segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, serão utilizadas para selecionar os candidatos. Se o interessado tiver participado do exame mais de uma neste período, será considerada a maior nota.

“As vagas serão distribuídas em cinco modalidades, de acordo com a Lei 22.570 da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que dispõe sobre as políticas de democratização do acesso e de promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado”, explicou o Governo de Minas.

O edital de vagas remanescentes também está disponível e irá atender aqueles candidatos que já concluíram o ensino médio, mas não fizeram o Enem no período especificado ou em outra oportunidade, além dos interessados na transferência de curso ou na obtenção do novo título, caso as vagas oferecidas não sejam preenchidas.

Graduação Tecnológica

O curso é em tempo integral e tem duração de seis semestres letivos e obrigatoriedade de estágio supervisionado.

O curso superior de Tecnologia em Laticínios busca formar profissionais aptos a planejar, implantar, executar e avaliar os processos relacionados ao beneficiamento, industrialização e conservação de leite e derivados, da matéria-prima ao produto. Conta com a credibilidade do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, fundado em 1935, que é referência na pesquisa, no ensino e na difusão de tecnologias sobre Leite e Derivados na América Latina.