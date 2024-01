A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) abriu, nesta terça-feira (2), as inscrições do Programa Municipal “Cartão Passe Fácil Estudante” para o ano letivo de 2024. O benefício oferece gratuidade no Transporte Coletivo Urbano (TCU) ao estudante matriculado na rede municipal de ensino. O interessado em receber o cartão deve, além de estar matriculado, ser frequente na instituição de ensino, ter renda familiar igual ou inferior a dois salários-mínimos (salário bruto) e residir a uma distância igual ou superior a um quilômetro da escola.

Os documentos necessários para cadastro são Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade do(a) estudante, CPF do(a) estudante requerente, Ficha de Matrícula atualizada (Escola), Declaração de frequência (Escola), Comprovante de Residência, Comprovante do Bolsa Família ou Folha V7/Folha resumo (CadÚnico). Todos podem efetuar o cadastro, porém quem não possui o CadÚnico precisa apresentar os demais documentos necessários e o comprovante de renda de todos os moradores da casa.



Comprovação de Renda

A comprovação de renda para solicitação do benefício é feita a partir do CadÚnico, o que evita a solicitação de comprovação de renda de todos os moradores da residência.

Os estudantes menores de 18 anos devem apresentar o Número de Identificação Social (NIS) do CadÚnico junto com o documento do Bolsa Família ativo. Já os maiores de 18 anos, ou moradores da zona rural de Juiz de Fora, devem apresentar Número de Identificação Social (NIS) do CadÚnico junto com a folha V7 ou Folha Resumo (disponível no Cras) para comprovação de renda.



Cadastro do Cartão Passe Fácil Estudante

O cadastro fica disponível durante todo o ano letivo e pode ser realizado de forma on-line pela Prefeitura Ágil ou de forma presencial no Departamento de Informação Geral e Atendimento (DIGA), de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Confira as localizações:

DIGA | Centro

Avenida Barão do Rio Branco, 1843 (2° andar);

Prédio Sede da Prefeitura de Juiz de Fora - Avenida Brasil, 2001;

PAM Marechal - Rua Marechal Deodoro, 496;

Procon - Avenida Presidente Itamar Franco, 992

DIGA | Sul

Rua Porto das Flores, 276 - Santa Luzia

DIGA | Centro/ Sul

Rua São Mateus, 300 - São Mateus

DIGA | Norte

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 900 (Loja 14) - Francisco Bernardino;

Rua Inês Garcia, 357 - Benfica

DIGA | Nordeste

Avenida Rui Barbosa, 530 - Santa Terezinha

DIGA | Oeste

Avenida Presidente Costa e Silva, 2066 - São Pedro