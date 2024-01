Nesta semana, a relação de estudantes em situação regular no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2023 foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Nela consta que o aluno que não realizou a prova deve pedir dispensa da participação no processo até o dia 9 de fevereiro. As solicitações serão analisadas pelas coordenações de curso no período entre 4 de janeiro e 20 de fevereiro.

De acordo com a Universidade Federal de Juiz de Fora, estudantes concluintes dos cursos do Ano I do 7º Ciclo Avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) tiveram que fazer o Enade. Na própria instituição, 15 cursos passaram pelo exame: Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica – Robótica e Automação Industrial, Engenharia Elétrica – Sistemas de Potência, Engenharia Elétrica – Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição e Odontologia.

A realização do exame foi direcionada a estudantes dos cursos de bacharelado que tenham concluído 80% ou mais da carga horária mínima do curso e não tenham colado grau até 31 de agosto de 2023, último dia do período de retificação de inscrições. A comprovação da regularidade também é necessária aos estudantes com previsão de conclusão de toda a carga horária do curso até julho de 2024.



Critérios de dispensa

A instituição aponta que nos Anexos II e III do Edital do Enade 2023 é possível conferir, respectivamente, os processos para regularização do estudante irregular e os critérios para a concessão da dispensa de prova. De acordo com o documento, o estudante que tiver dispensa deferida só terá a situação regularizada caso tenha finalizado o preenchimento do Questionário do Estudante no Sistema Enade, no período previsto no Edital.

A comprovação da regularidade é necessária para estudantes que irão colar grau antes de 1º de agosto de 2024. Após a data, será feita a regularização por ato do Inep, ação destinada a normalização da situação de estudantes que permanecerem em condição irregular no Enade 2023 em decorrência do não cumprimento de um ou mais critérios.

Confira o Edital.



