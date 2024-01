A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) anunciou, nesta terça-feira (9), a abertura das inscrições para oficina on-line em História da Administração, relacionada à história de empresas e do pensamento administrativo. A participação é gratuita, tanto para ouvinte, quanto para submissão de trabalhos, e conta com emissão de certificado da Pró-Reitoria de Extensão (Proex). Os interessados devem se inscrever por meio de formulário online até dia 29 de fevereiro.

Segundo a instituição, a oficina, voltada a pesquisadores e estudantes – de graduação e pós-graduação – de todas as áreas do conhecimento, é promovida pelo grupo de pesquisa “História da Administração e Economia Política”, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da UFJF.

Com o objetivo de incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e publicações de artigos em eventos e periódicos, a previsão é de que o encontro seja formado por sessões voltadas ao aperfeiçoamento dos estudos submetidos, segundo a organização da oficina.

O coordenador do grupo e professor do Departamento de Ciências Administrativas da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (Facc), Elcemir Paço Cunha, explica: “Cada sessão será coordenada ativamente por membros do grupo de pesquisa, procurando garantir a consecução do propósito central da oficina: congregar estudantes e pesquisadores em torno do aperfeiçoamento da pesquisa em história da administração."

Os participantes cujos trabalhos forem aceitos terão a oportunidade de apresentar suas ideias por um período mais prolongado em comparação com o padrão em outros eventos acadêmicos. A instituição explica que essa experiência também pode ser enriquecedora para os ouvintes, proporcionando-lhes acesso a pesquisas em andamento, a participação ativa em discussões e a fonte de inspiração para suas próprias atividades acadêmicas.

Próximos passos

Os candidatos que irão submeter trabalhos também devem efetuar o processo de inscrição por meio de formulário. O resultado da avaliação dos textos será divulgado em 5 de março. A oficina será realizada entre os dias 12 e 14 de março e a previsão é de que as atividades sejam realizadas no período noturno.