Onze alunos da University of Baylor, do Texas (EUA), visitaram a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) entre os dias 3 e 9 de janeiro deste ano. Eles participaram de um curso prático e misto com alunos do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza.

Segundo a UFJF, o grupo de estrangeiros realizou visitas técnicas em ambientes aquáticos nas cidades de Juiz de Fora e Rio de Janeiro, onde amostras de água foram recolhidas para ser analisados em laboratório possíveis efeitos efluentes ricos em nitrogênio para ativação de genes de produção de toxinas de cianobactérias.



Os estudantes estiveram no Brasil acompanhados pelos professores associados do Departamento de Biologia da universidade americana, Thad Scott e Jacquelyn Duke. Além deles, oito alunos do Programa de Pós-Graduação da UFJF participaram das atividades.

A UFJF explicou que os experimentos servem para estudar mecanismos ambientais que façam as cianobactérias produzirem essas toxinas.

“As amostras coletadas são submetidas a condições especiais em laboratório para esse estudo e, posteriormente, são realizadas análises químicas e moleculares”, afirmou a instituição.

Os resultados da pesquisa devem ser concluídos em até um ano e publicados em artigo científico produzido pelos pesquisadores participantes.



Cianobactérias

O professor do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza da UFJF, André Amado, explicou que as cianobactérias são microrganismos muito antigos na escala evolutiva dos seres vivos, estando entre os primeiros a fazerem fotossíntese que surgiram no planeta.

Esses organismos ocorrem naturalmente em ambientes aquáticos, como lagos, reservatórios, rios e mares.

Contudo, alguns conseguem se multiplicar com muita facilidade em ambientes que sofrem com poluição. Além disso, uma parte é capaz de produzir toxinas como mecanismos de defesa contra predadores e, assim, prejudica a qualidade da água para o consumo.



Locais

Os estudantes americanos visitaram locais como o Lago Manacás e o Jardim Botânico, ambos da UFJF, além da represa de São Pedro, Parque da Lajinha, Museu Mariano Procópio e a Lagoa de Juturnaíba, no Rio de Janeiro.

André Amado ressaltou que as parcerias com universidades estrangeiras são fundamentais para o incremento na qualidade e quantidade de produção científica e para o crescimento dos estudantes na interação com pesquisadores estrangeiros.

As parcerias possibilitam também mais acesso às tecnologias analíticas que ainda são raras e caras, como o metagenoma.

“São beneficiados também intercâmbios entre pesquisadores e estudantes de pós-graduação. Por exemplo, a partir desta visita, já deveremos ter ao menos um estudante brasileiro tendo acesso ao programa de doutorado de Baylor nos próximos meses, assim como receberemos um estudante de mestrado no próximo ano”, finalizou.

Impressões

Uma das estudantes que participou da visita, Ruth Deffenbaugh, disse que a atividade no Brasil foi muito enriquecedor para a trajetória acadêmica. Ela disse que a parceria entre as universidades apresentou um espaço para os estudantes saírem da zona de conforto e se envolverem em projetos de pesquisa significativos e inteligentes internacionalmente, ampliando o escopo de pesquisas que podem ser realizadas e expondo os alunos à importante prática da comunicação e da diplomacia.

“Para o lado da investigação científica, esta parceria cria oportunidades para discussões mais aprofundadas e significativas sobre projetos de investigação científica cujo âmbito pode ser limitado por restrições geográficas”, contou.

“Gostei de ouvir as histórias e conselhos dos estudantes brasileiros em suas jornadas educacionais, e adorei rir e conhecê-los como pessoas. Essa viagem e a oportunidade de colaborar com professores e alunos da UFJF foi uma experiência incrível que jamais esquecerei", completou Amélia Mullis, também aluna da universidade do Texas.

Tags:

EUA