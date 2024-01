A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) oferecerá 2.251 vagas, distribuídas em 74 cursos, nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares, na edição 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Desse total, 1.031 vagas destinam-se à ampla concorrência, enquanto 1.220 são reservadas para critérios específicos, conforme determinado pela Lei 12.711, direcionadas a candidatos provenientes de escolas públicas, de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

As inscrições, que são gratuitas, devem ser feitas entre os dias 22 a 25 de janeiro, exclusivamente pela internet, no Portal de Acesso Único ao Ensino Superior. A seleção leva em consideração a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, cujo resultado será divulgado no dia 16 de janeiro.

A lista de aprovados na chamada regular do Sisu será publicada em 30 de janeiro, com o período de matrículas agendado de 1º a 7 de fevereiro.

É fundamental que os candidatos estejam atentos ao edital e aos documentos exigidos pela UFJF para efetuarem a matrícula, caso sejam aprovados. Todas as informações necessárias estarão disponíveis na Portaria de Matrícula, acessível na aba ‘Sisu 2024’ na página do Cdara, a partir de 26 de janeiro.



Mudanças Sisu 2024

Sisu será realizado apenas uma vez durante o ano. Antes, o programa era dividido em duas edições, uma no primeiro semestre e outra no início do segundo. Desta forma, os estudantes, ainda que estejam procurando uma vaga para o segundo semestre, devem se inscrever já no início do ano.

Além disso, o programa seguirá as modificações estabelecidas na recente Lei de Cotas. Nesse sentido, todos os participantes inscritos no Sisu serão inicialmente classificados com base no desempenho no Enem, sob a modalidade de ampla concorrência. Posteriormente, está prevista a aplicação das reservas de vagas determinadas pela Lei de Cotas e pelas políticas de ações afirmativas adotadas pelas instituições de ensino.

A terceira mudança apontada está relacionada às regras de cotas. A partir dessa edição, o critério de renda familiar mensal caiu de 1,5 para um salário mínimo.

A lista de espera do Sisu 2024 também tem novidades. Agora, haverá apenas uma lista, que será utilizada durante o ano todo pelas instituições de Ensino Superior. Para participar, o candidato deverá manifestar seu interesse por meio da página do Sisu, durante o período de 30 janeiro até 7 de fevereiro, para apenas um dos cursos escolhidos no ato da inscrição.