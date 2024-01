As notas do módulo III da edição 2024 do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), já estão disponíveis on-line.

Os candidatos que quiserem entrar com recurso das notas podem solicitar via internet até as 16h desta quinta-feira (25).

Com as notas, os candidatos do último módulo já podem vislumbrar se conseguirão obter uma das 2.303 vagas disponibilizadas nesta edição para os dois campi da UFJF. Para o campus de Juiz de Fora foram oferecidas 1.903 vagas em 66 cursos, e para Governador Valadares, 400 vagas em dez cursos.

O resultado final com a lista de aprovados no Pism e no Vestibular de Música será publicado no dia 19 de fevereiro, no site da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese).

Segundo a UFJF, as notas das provas dos Módulos I e II do Pism serão divulgadas no dia 22 de março, e o resultado final será publicado em 5 de abril.

Recurso

Serão aceitos os pedidos de revisão das notas de, no máximo, dois conteúdos por recurso. A taxa é de R$24 por conteúdo e o pagamento deve ser feito por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada no protocolo do recurso.

Caso seja confirmada a procedência da reclamação, o candidato terá a nota alterada e o valor pago anteriormente será devolvido de acordo com os dados bancários fornecidos pelo estudante. A devolução da taxa não será feita em nenhuma outra hipótese.

A previsão é de que o resultado final e o gabarito oficial do Módulo III do Pism 2024 sejam divulgados no dia 19 de fevereiro. As informações serão disponibilizadas no site da Copese. Após a decisão final, não será mais possível interpor recursos.