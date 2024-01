- Inscrições para o Prouni começam nesta segunda-feira

As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2024 começam nesta segunda-feira (29). O prazo segue até a próxima quinta-feira (1º) e elas são feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Essa edição do programa vai ofertar 406.428 bolsas —?sendo 308.977 integrais, o que representa 76% do total oferecido, e 97.451?parciais (50%)?, distribuídas em?15.482?cursos de 1.028?instituições participantes.

Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame.

Redação do Enem

Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação do Enem e nem ter participado do exame na condição de treineiro.

O?processo seletivo terá duas chamadas sucessivas.?Os resultados com a lista dos?candidatos?pré-selecionados?estarão disponíveis?no Portal?Único de?Acesso ao Ensino Superior?em 6 de fevereiro e em 27 de fevereiro.

O programa

O Prouni oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas.

