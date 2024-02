Nesta segunda-feira (5), com o início do período letivo nas creches municipais de Juiz de Fora, 46 instituições parceiras receberam cerca de 6 mil crianças, entre 4 meses e 3 anos e 11 meses de idade.

Segundo a Secretaria de Educação (SE), nos últimos três anos, a oferta de vagas nas creches parceiras aumentou em quase 60%, número que cresceu com ações, como a inauguração de novas creches. Entre elas a José Saramago, também conhecida como a Creche das Vilas, localizada no Bairro Guaruá, zona Sul da cidade.

Essa creche tem capacidade, de acordo com a pasta, para receber cerca de cem bebês e crianças dos bairros Vila Olavo Costa, Vila Furtado de Menezes, Vila Ideal e Vila Ozanan em tempo integral.



Segurança

A professora Cristiane Miranda explica que o espaço, para os pais, é um conforto. "Eles ficam tranquilos para trabalhar ou fazer o que precisam resolver e sabem que as crianças estão bem cuidadas, estão aprendendo e estão bem alimentadas. As crianças são felizes na creche.”

Para Lorrane Araújo, mãe da Yohanna, de 1 ano e 10 meses, que tinha como maior preocupação o bem estar da filha, é bom saber que a filha estará em boas mãos.



Sobre a Creche das Vilas

Com quase 900 metros quadrados de área construída, a Creche das Vilas possui salas de atividades, multiuso e amamentação; quatro solários (espaços destinados a banhos de sol); áreas verdes (coberta e descoberta); banheiros com acessibilidade, apropriados para uso infantil; cozinha; vestiários; lavanderia/rouparia; refeitórios para as crianças e para os funcionários e lactário.

O local é administrado pela Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac) em parceria com a Secretaria de Educação (SE).