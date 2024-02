As inscrições para a primeira edição da Linguistics Summer School (LiS 2024) estão abertas até o dia 2 de março para toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

O evento realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPG-Linguística) da Universidade conta com a participação de renomados pesquisadores estrangeiros e professores da UFJF, que ministram quatro minicursos, uma oficina e duas palestras ao longo da semana de 11 a 15 de março, sobre diversos temas no campo da linguística. A LiS 2024 é uma colaboração entre o PPG-Linguística, através do Proex/Capes, e a Associação Brasileira de Linguística (Abralin), que integra a iniciativa de suas “Escolas de Verão”.

Durante a programação, serão apresentados métodos, técnicas e pressupostos de análises linguísticas aplicáveis não apenas em diversas subáreas das Ciências da Linguagem, mas também em outros campos do conhecimento, como Ciências da Computação, Comunicação Social, Artes, Literatura, Semiótica e Educação.

As atividades acontecem on-line e de forma híbrida. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do programa, no qual também é possível acessar a programação completa. Serão concedidos certificados aos participantes que alcançarem uma frequência mínima de 75% nas atividades para as quais se inscreverem.