O Mutirão Creche Para Todos, da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), ajuda pais e responsáveis de crianças de 0 a 3 anos que precisam de matrícula em creches, ou de 4 a 5 anos que já estão na fase de pré-escola, e que não conseguiram vagas.

Até o dia 23 de fevereiro, os interessados podem se inscrever nas seguintes cidades participantes: Além Paraíba, Barbacena, Leopoldina, Pirapetinga e São João del-Rei.

Segundo a DPMG, as inscrições podem ser de demanda por vaga em creche ou pré-escola de quaisquer dos municípios que integrem a comarca.

“Todos os municípios têm o dever imediato de oferecer vagas em creches e pré-escolas para todas as crianças, com base no julgamento do Tema 548 pelo Supremo Tribunal Federal. O Mutirão visa construir com as prefeituras fluxos administrativos para a criação ou ampliação desse serviço, evitando a judicializacão. É muito importante que as famílias saibam que todas as crianças, de 0 a 5 anos têm direito subjetivo a vaga em creche ou pré-escola e procurem a Defensoria Pública para efetivarem esse direito”, explicou a coordenadora da Coordenadoria Estratégica de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CEDEDICA/DPMG), Daniele Bellettato Nesrala.

Na hora da inscrição, é preciso apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento da criança com CPF; cópia da carteira de identidade e do CPF do representante legal; comprovante de endereço no município onde se almeja a vaga, que deverá ser atual e com CEP, preferencialmente em nome do requerente, ou declaração de residência, que pode ser obtida no posto de saúde ou no Cras.

Veja abaixo os endereços das unidades e horários de atendimento: