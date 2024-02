Nesta segunda-feira (19), a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) anunciou a publicação do resultado final do Módulo III do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism III) e do Vestibular de Música 2024. Os nomes aprovados no primeiro e no segundo semestre de 2024 serão divulgados no site da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese).

Originalmente marcado para serem publicados no dia 28 de fevereiro, a data da divulgação dos resultados foi alterada no edital e antecipada. As notas das provas dos Módulos I e II do Pism serão divulgadas no dia 22 de março, e o resultado final será publicado em 5 de abril.

De acordo com a instituição, nesta edição foram oferecidas um total de 2.303 vagas para os campi de Juiz de Fora e Governador Valadares. Destas, 1.903 estão distribuídas em 66 cursos de graduação do campus sede e outras 400 são destinadas ao campus avançado em GV.

Além da publicação da lista de aprovados, há previsão para a divulgação de três editais de reclassificação e dois editais de vagas ociosas ao longo do primeiro semestre para o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism). O primeiro edital de reclassificação será disponibilizado em 28 de fevereiro.



Sobre as matrículas

A pré-matrícula on-line dos candidatos aprovados começa às 12h desta quinta-feira (22) e segue até o domingo (25). O processo, que deve ser feito por meio de link neste site, é uma das duas etapas obrigatórias da matrícula instiruição e funciona como uma confirmação do interesse de matrícula por parte do candidato.

A UFJF explica que a fase seguinte é composta pelo envio dos documentos necessários à matrícula – etapa a ser realizada entre os dias 5 e 8 de março. "Os candidatos aprovados para o segundo semestre, nos cursos com duas entradas anuais, devem aguardar a convocação para matrícula prevista para 10 de julho, de acordo com o cronograma", finaliza.