Nesta terça-feira (20), a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) divulgou a lista dos alunos aprovados para as turmas online e presenciais oferecidas pelos Cursos Populares para Concursos (CPC) deste ano. As aulas terão início no dia 4 de março.

As inscrições, que começaram em 17 de janeiro e foram até o dia 31 do mesmo mês, totalizaram em 3.404, sendo atendidos, inicialmente, 1.592 alunos.

Segundo a instituição, as matrículas deverão ser feitas a partir desta terça-feira (20) até o dia 27 de forma online ou presencial, na Rua Marechal Deodoro, 230 - 3º andar, de 8h às 12h e de 13h às 18h. Para alunos menores de 18 anos, a matrícula deve ser feita pelos responsáveis.

Já alunos que realizaram a rematrícula em 2023, não precisam preencher novamente o formulário, pois os nomes foram divulgados na lista de aprovados para a formalização do resultado.

As turmas disponíveis preenchem as aulas para ingresso no ensino médio e superior, por meio das turmas preparatórias para o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism), Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para o Instituto Federal IF Sudeste. "Além disso, oferece preparação para concursos públicos e provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens Adultos (Encceja), além de cursos livres de inglês e espanhol", explica.

Novas vagas ainda serão abertas neste primeiro período conforme demanda com alunos das listas de excedentes.