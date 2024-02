Seis cursos gratuitos de capacitação em gastronomia e turismo terão inscrições abertas nesta terça-feira (27) e vão até a próxima sexta-feira (1º). De acordo com a Secretaria de Turismo (Setur), as aulas serão realizadas na carreta-escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), no período de 5 a 15 de março. As vagas, que são limitadas, serão preenchidas por ordem de chegada.

Os interessados em se inscrever devem comparecer ao Espaço Cidade nos dias 27 e 28, das 9h às 16h. Já nos dias 29 e 1º de março, os mesmos devem efetuar as matrículas no Senac, localizado na avenida Barão do Rio Branco, 3.330, das 8h às 20h. É necessário estar levar cópia da identidade e CPF para se matricular, porém não é obrigatório apresentar comprovante de escolaridade.



Sobre os cursos

De acordo com o Executivo, os cursos ofertados, que têm como objetivo da profissionalização qualificar pessoas nas áreas de gastronomia e turismo para gerar mais emprego e renda, serão realizados de forma presencial no interior do veículo que ficará estacionado na entrada do Mercado Municipal, na Rua Dr. Paulo de Frontin.

Durante a capacitação, uma cozinha profissional será montada com utensílios, equipamentos e insumos necessários. As aulas serão estruturadas com uma combinação de teoria e atividades práticas e serão ministradas por Erika Mendes de Souza, graduada em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e com MBA em Gastronomia pelo Senac/MG.

Esta iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio/JF), sob a coordenação da Setur. O projeto é subsidiado com recursos da emenda do vereador Tiago Bonecão, de acordo com a EP 10.160/2023.

Confira os cursos ofertados:



Preparo de bolos e tortas decoradas

Datas: 5, 6 e 7 de março

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 12 horas



Preparo de pães, roscas e biscoitos

Datas: 5, 6 e 7 de março

Horário: 13h30 às 17h30

Carga horária: 12 horas



Preparo de bombons e trufas

Datas: 8, 11 e 12 de março

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 12 horas



Culinária zero açúcar

Datas: 8, 11 e 12 de março

Horário: 13h30 às 17h30

Carga horária: 12 horas



Técnica de produtos sem glúten e sem lactose

Datas: 13, 14 e 15 de março

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 12 horas



Noções básicas de custo e formação do preço e da venda

Datas: 13 e 14 de março

Horário: 13h30 às 16h30

Carga horária: 6 horas