Foi divulgada, nessa segunda-feira (26), a lista geral de espera para ingresso na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024. A relação tem os nomes de todos os candidatos que manifestaram interesse em participar dessa etapa na plataforma Sisu, organizados por curso e em ordem de classificação.

Os excedentes devem estar atentos aos editais de reclassificação do Sisu 2024 que serão disponibilizados no site da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara).

De acordo com o cronograma da UFJF, o primeiro edital de reclassificação do 1º semestre está previsto para ser divulgado no dia 6 de março.

Após a convocação, os excedentes devem confirmar o interesse na vaga por meio da pré-matrícula on-line, além de enviarem os documentos necessários para a efetivação da matrícula nas datas previstas pelo respectivo edital de reclassificação.

Tanto a pré-matrícula quanto o envio dos documentos são fases obrigatórias. O candidato que deixar de efetuar alguma das duas etapas será considerado desistente do processo seletivo.

Nome em mais de uma lista

Nesta edição, é possível que o mesmo candidato esteja presente na lista de espera em mais de um grupo, devido a mudanças estabelecidas na Lei de Cotas.

Por essa razão, a recomendação é que os candidatos verifiquem todos os grupos relacionados ao curso para o qual estão concorrendo, e não se limitem apenas à lista de espera para acompanhar as chamadas, devendo acompanhar também todos os editais de reclassificação.

