Nesta quarta-feira (28), a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) deu abertura as inscrições de dois Workshops gratuitos: “Educação Financeira e Orçamento Familiar” e “Direito do Consumidor em bares, restaurantes e casas noturnas”. Os interessados podem se inscrever de forma online ou pelo telefone 2104-8702.

De acordo com o órgão, o primeiro workshop, sobre “Educação Financeira e Orçamento Familiar”, vai oferecer duas turmas, uma no dia 13 de março às 18h30 e outra no dia 20 de março às 14h. A aula tem como objetivo estimular o planejamento financeiro familiar, incentivando a adoção de métodos de conscientização e gestão financeira, traçar planos efetivos para alcançarem seus objetivos financeiros e a construir uma poupança para casos emergenciais.



Já o workshop de “Direito do Consumidor em bares, restaurantes e casas noturnas” será realizado no dia 14 de março às 18h30. Nessa modalidade, os participantes vão aprender sobre temas voltados para consumação mínima, couvert, taxa de serviços, cobranças indevidas em bares, restaurantes e casas noturnas.



As capacitações ocorrem na sede do Procon, localizada na Avenida Itamar Franco, 992.