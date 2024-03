A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abriu, nessa quinta-feira (29), as inscrições para a terceira edição do curso de extensão Primeira Linha. São oferecidas 150 vagas que podem ser preenchidas até o próximo domingo (3).

Segundo a instituição, o projeto visa oferecer um treinamento em desenho instrumental, com o objetivo de capacitar pessoas para a realização de desenho manual rápido. Além disso, através de aulas online, o treinamento aborda conteúdos e técnicas de desenho para um bom traçado de linhas retas e curvas feitas à mão livre; entendimento dos princípios de construção do desenho em perspectiva; entendimento da configuração e representação de sólidos básicos; e execução do desenho estruturado de sólidos básicos em perspectiva, a partir de diferentes pontos de vista.

Para a execução das atividades, é necessário que o participante tenha um local para desenho e material composto de papel A4 branco e caneta esferográfica azul ou preta. E tem mais: qualquer pessoa, com 15 anos ou mais, independente de ter ou não habilidade com desenhos, pode se inscrever!

De acordo com o edital, após o término do cadastro, os candidatos, por ordem de inscrição, serão contactados por e-mail para a primeira chamada de matrícula, a partir do dia 11 de março. As pessoas convocadas nesta primeira chamada devem confirmar sua matrícula até 13 de março.

Não havendo o preenchimento total de vagas, uma segunda chamada será feita, seguindo os mesmos critérios da primeira, em que os interessados serão contactados a partir do dia 14 de março.