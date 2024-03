A Universidade Federal de Lavras (UFLA) abriu, nesta semana, as inscrições para o Programa de Apoio Pré-Universitário (Pré-Uni), cursinho pré-vestibular gratuito oferecido em parceria com o Executivo da cidade. Os interessados podem se candidatar à vaga até o dia 11 de março.

Segundo a instituição, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ex-alunos de escolas públicas e residentes em Lavras podem se candidatar.



Sobre as aulas

As aulas do Pré-Uni serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 17h45 às 21h45, por estudantes de graduação e pós-graduação da UFLA, de forma presencial no câmpus universitário.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail preuni.proec@ufla.br ou pelo WhatsApp: (35) 99272-0177.