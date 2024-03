A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abriu 150 vagas para o projeto Oficinas de Música. As aulas são gratuitas, abertas ao público em geral a partir de 12 anos, e destinadas aos interessados em aprender teoria musical, flauta transversal, violoncelo e violino.

O curso tem duração de um ano e as aulas são ministradas por alunos do curso de Música da universidade. Caso o participante não tenha o instrumento, é realizado o empréstimo durante as aulas.

Os interessados podem se inscrever, por meio de formulário on-line ou presencialmente, até a próxima segunda-feira (4). O cadastro pode ser feito na Escola de Artes Pró-Música, que fica na Avenida Rio Branco, nº 3.372, no Centro.

O regulamento prevê que, caso haja um número maior de inscrito do que de vagas disponíveis, a seleção será feita por sorteio na terça-feira (5), às 13h30, pela plataforma Google Meet.

Para o nível intermediário de violino, o candidato deve enviar um vídeo executando uma peça de livre escolha. O vídeo deverá ser postado como não listado no YouTube e o link encaminhado via formulário de inscrição.

O resultado final da seleção sairá no dia 7 de março pelas redes sociais do projeto e o início das aulas será no dia 12 do mesmo mês.

Saiba detalhes das vagas disponíveis:

Teoria Musical: até 120 vagas – Iniciante (Segundas-feiras, das 14h às 18h, e quintas, das 8h às 10h)



Flauta Transversal: 9 vagas – Iniciante ou intermediário*



Violoncelo: 8 vagas – Iniciante ou intermediário*



Violino: 10 vagas para iniciante e 3 vagas para intermediário*

*Horário ainda a ser disponibilizado

Mais informações pelo Instagram do projeto @oficinasdemusicaufjf