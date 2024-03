Os candidatos aprovados no Programa de Ingresso Seletivo (Pism) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), tanto na chamada regular quanto no primeiro edital de reclassificação, e que realizaram a pré-matrícula on-line, agora devem enviar os documentos exigidos para efetivar o ingresso. O procedimento, obrigatório para garantir a vaga, deve ser realizado entre 5 e 8 de março.

Segundo a UFJF , a documentação varia de acordo com o grupo de acesso escolhido: A, A1, B, B1, C (ampla concorrência), D, D1, E, E1, F, e estão listados na Resolução de Matrícula, no site da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara). Todos os documentos devem ser digitalizados e anexados ao sistema de matrícula.

Os formatos de documentos aceitos são png, jpg, jpeg e PDF; o limite de tamanho para cada documento enviado é de 3MB. Para escanear por meio do celular, a Universidade recomenda o uso de aplicativos como o CamScanner, Adobe Scan, ou outro da preferência do ingressante. Todas as informações contidas nos documentos devem estar legíveis, sem rasuras ou cortes.

O candidato que enfrentar qualquer dificuldade na realização da matrícula deve enviar e-mail para cdara@ufjf.edu.br informando o ocorrido. Não serão aceitas matrículas após o período estabelecido. A UFJF também possui uma Central de Atendimento (CAT) que pode auxiliar os estudantes e indicar o procedimento correto, caso o convocado ainda esteja com dificuldades. Basta entrar em contato pelo endereço eletrônico faleconosco@ufjf.edu.br ou pelo telefone (32) 2102-3911 (fixo e Whatsapp).

Documentos obrigatórios para todos os candidatos



– Uma foto recente, tamanho 3×4

– Certidão de Nascimento ou Casamento

– Cédula de Identidade (frente e verso)

– Declaração ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio Regular ou equivalente, quando se tratar de curso técnico e/ ou profissionalizante, com data de conclusão do curso anterior à data do requerimento da matrícula presencial.

– Histórico Escolar completo do Ensino Médio ou equivalente.

– CPF – Cadastro de Pessoas Físicas.

– Título de Eleitor (frente e verso) para brasileiros maiores de 18 anos, acompanhado da quitação eleitoral da última eleição (primeiro e segundo turnos). Caso não possua os comprovantes de votação, deve retirar certidão de quitação eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

– Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar com os carimbos atualizados ou Atestado de Matrícula em CPOR ou NPOR ou CDI, para brasileiros maiores de 18 anos do sexo masculino.

– Para os selecionados em vagas de Escola Pública (Grupos A, A1, B, B1, D, D1 ou E, E1): declaração do(s) estabelecimento(s) de ensino onde cursou o Ensino Médio, informando a sua natureza, se pública, caso esta informação não conste no Histórico Escolar. Na(s) declaração(ões) deve(m) constar que o(a) candidato(a) cursou integralmente o Ensino Médio em escola(s) pública(s).