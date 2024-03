A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) anunciou, nesta quarta-feira (13), por meio da Coordenação de Registros Acadêmicos (Cdara), a suspensão temporária da divulgação do 2º Edital de Reclassificação do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism), bem como dos primeiros editais de reclassificação do Vestibular de Música e de Vagas Ociosas.

Segundo a instituição, a publicação dos editais estava agendada para esta quarta. Além disso, as convocações para as bancas de avaliação e resultados dos grupos de cotas também foram suspensas. "Os candidatos devem aguardar por outras informações que serão disponibilizadas na página da Cdara até esta quinta-feira (14)", orienta.

Os procedimentos remotos para o envio dos documentos de matrícula dos candidatos reclassificados no 1º Edital de Reclassificação do Pism continuam sem alteração.

