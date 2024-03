Em abril, nos dia 6 e 13, o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas vai sediar o curso gratuito “Cinema, Cultura e Sociedade: Filmar Operárias”, realizado em dois módulos. A oportunidade é aberta a todos os interessados e as inscrições devem ser feitas neste link.

De acordo com a organização, a partir do estudo de quatro filmes realizados por mulheres, o curso pretende explorar dois momentos distintos do cinema brasileiro, com foco na representação das trabalhadoras da indústria. Durante os encontros, serão analisados aspectos como maternidade e esterilidade, sobrecarga de jornadas, confinamento das personagens no ambiente fabril e a simbólica saída das trabalhadoras da casa. "A proposta é abordar as complexidades e nuances das narrativas cinematográficas, enfatizando, sobretudo, a importância das realizadoras na produção dos filmes", destaca.

Os módulos serão ministrados pela pesquisadora Monique Alves Oliveira, que é doutoranda no Programa de Pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens, na linha de pesquisa em Cinema e Audiovisual, bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Ela também possui bacharelado em Cinema e Audiovisual e licenciatura em Artes Visuais, ambos pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). É fundadora e curadora do projeto cineclubista Cine Nuvem, que, em 2023, foi viabilizado com financiamento do Programa Cultural Murilo Mendes e integra o grupo de pesquisa CPCine: História, Estética e Narrativas em Cinema e Audiovisual. Atualmente pesquisa a representação das operárias no cinema brasileiro contemporâneo.