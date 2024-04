Nesta segunda-feira (22), a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou as datas das matrículas para os cursos de graduação de Educação a Distância (EAD), abrangendo tanto os aprovados por meio das notas do histórico escolar, quanto os professores do Ensino Médio.

Segundo a instituição, a matrícula vai ser realizada em duas fases: pré-matrícula on-line e entrega de documentos. Ambas são obrigatórias e de caráter eliminatório.

A pré-matrícula on-line começa às 12h desta quarta-feira (24) e vai até às 23h59 do domingo (28). Já a entrega dos documentos será realizada entre os dias 30 de abril e 6 de maio.



Veja como realizar as duas etapas

1ª Etapa – matrícula on-line

O processo inicial para efetuar a matrícula começa com a confirmação do interesse na vaga. Essa etapa é feita apenas online, através de um link fornecido na página da Coordenação de Registros Acadêmicos (Cdara).



2ª Etapa – envio de documento

A relação de documentos necessários para os novos alunos dos cursos EAD está disponível na Portaria de Matrícula da UFJF, acessível na aba "Outros Ingressos" da página da Cdara. Essa lista varia conforme o grupo de acesso ou cota da pessoa convocada.

Para enviar os documentos, utilize o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga). Para começar, acesse o Siga e clique em "Meu primeiro acesso". Siga as instruções: insira seu CPF no Passo 1, clique em "Receber código" para o código ser enviado para o e-mail indicado na pré-matrícula.

Após receber o código, insira-o no Passo 2 e clique em "Confirmar código". Em seguida, crie uma senha conforme as orientações e clique em "Envio de documentação para a matrícula". Por fim, informe seu usuário (CPF) e a senha criada para acessar o sistema.

Depois do primeiro acesso e da criação da senha, para entrar novamente no sistema de envio de documentação para matrícula, basta acessar o Siga, clicar em "Enviar documentação para matrícula" e informar usuário (CPF) e senha (criada anteriormente).

É imprescindível que o candidato leia os termos da matrícula, preencha os formulários online solicitados e envie os documentos conforme os anexos do Regulamento de Matrícula da UFJF, conforme o grupo de ingresso.

Cada documento enviado deve ter até 3 MB de tamanho e as informações devem estar legíveis, sem cortes ou rasuras. Verifique o documento completo com as orientações para o envio da documentação de matrícula.



Documentos de todos os aprovados

Todos os convocados, sejam por ampla concorrência ou por grupos de cotas, devem, obrigatoriamente enviar a cópia dos seguintes documentos:

– Uma foto recente 3×4;

– Certidão de Nascimento ou Casamento;

– Cédula de Identidade (frente e verso);

– Declaração ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio Regular ou equivalente;

– Histórico Escolar completo do Ensino Médio ou equivalente;

– Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

– Título de Eleitor (frente e verso) e/ou print do E-título (contendo o QR Você) para brasileiros maiores de 18 anos, acompanhado da quitação eleitoral da última eleição (1º e 2º turnos). Caso não possua os comprovantes de votação, o estudante deve retirar certidão de quitação eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

– Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar;

– Com exceção dos aprovados pela ampla concorrência (grupo C), todos os demais também devem providenciar declaração da escola onde cursou o Ensino Médio, atestando se tratar de escola pública.



Documentos por grupo de cotas

Estudantes que fazem parte de grupos de cotas devem ter especial atenção, pois há documentações específicas para cada grupo. As informações sobre esses documentos podem ser encontradas nos anexos 2 a 7 do Regulamento de Matrícula para novos alunos nos cursos de graduação a distância da UFJF. É importante observar o prazo ou período de validade desses documentos.



Dúvidas

Para esclarecer dúvidas sobre a documentação listada no Anexo 1, aplicável a todos os grupos, os estudantes podem contatar o e-mail cdara@ufjf.br. Para questões referentes à documentação do Anexo 2, destinada aos grupos A, B, G e H, o contato deve ser feito através do e-mail duvidas.sisuab@ufjf.br. Já para dúvidas relacionadas à documentação dos Anexos 3, 4, 5, 6 e 7, aplicáveis aos grupos A, D, G, H, I e J, os alunos podem enviar suas perguntas para comissao.prograd@ufjf.br.