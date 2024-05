A Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) anunciou uma retificação no edital do Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM) 2024. A mudança altera a data de divulgação dos resultados finais dos módulos I e II, que inicialmente estava marcada para esta sexta-feira (31).

Com a retificação, os candidatos poderão acessar suas notas finais, após a análise dos recursos, no dia 12 de junho, às 15h, no site da Copese.



Sobre o PISM

O Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM) é um processo de avaliação seriada, em que os candidatos às vagas oferecidas pela UFJF participam de três módulos de avaliação (I, II e III), um ao final de cada ano do Ensino Médio. Esse sistema busca uma maior interação entre o Ensino Médio e o Superior, já que avalia os conhecimentos do estudante ano a ano, sendo cobrado, em cada prova, conteúdo cumulativo dos anos anteriores conforme Resolução CONGRAD n° 33/2021.

Por ser um processo de avaliação seriada, o PISM permite ao candidato aprimorar seu desempenho ao longo das etapas, baseando-se no resultado que recebe a cada módulo concluído. Com isso, ele pode avaliar quais os conteúdos que precisam de uma maior atenção e corrigir as falhas, sem sair prejudicado.