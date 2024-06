A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) abriu inscrições para workshop e curso sobre Educação Financeira e Orçamento Familiar, ambos gratuitos, nesta segunda-feira (3). As capacitações, que visam orientar a população sobre a gestão financeira e proteger os idosos contra fraudes e abusos, oferecem certificado aos participantes.

O workshop será realizado em um único dia, com quatro horas de duração, enquanto o curso terá oito horas de carga horária, distribuídas em quatro dias. Ambos os eventos acontecerão no auditório da sede do Procon, na Av. Presidente Itamar Franco, 992. Para cada capacitação, são oferecidas 50 vagas. Os materiais necessários para acompanhar as atividades também são gratuitos.

O workshop está agendado para o dia 12 de junho, começando às 14h. Os interessados devem se inscrever até o dia 11 de junho através deste formulário online. Já o curso será realizado nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho, das 18h30 às 20h30. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de junho, neste formulário.