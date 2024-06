O encontro agendado entre o presidente Lula e os reitores das universidades e instituições federais de ensino superior, previsto para esta quinta-feira (6) em Brasília, foi adiado para a próxima segunda-feira (10). A informação foi confirmada pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Ainda conforme a instituição, a reitora da UFJF, Girlene Alves, estará presente.



Sobre a greve

A paralisação, que já dura mais de 50 dias, tem como principal pauta a negociação salarial dos professores da classe, com a exigência de recomposição de 4,5%.

Na última segunda-feira (3), o governo anunciou que não realizará reajustes salariais para nenhuma categoria neste ano, alegando falta de espaço orçamentário para tais negociações. Para 2025, no entanto, o Executivo propôs uma expectativa de crescimento salarial entre 13,3% e 31% até 2026.

A categoria, por sua vez, afirmou que a greve continuará até que as negociações atendam às demandas solicitadas.



Governo assina acordo de reajuste, mas com assinatura artificial

Na última semana, dia 27 de maio, o presidente Lula assinou, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) um acordo de reajuste salarial. Essa decisão, segundo a Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora (APESJF), foi tomada de forma unilateral, encerrando as negociações sobre a recomposição salarial da categoria docente. "Isso foi feito por meio de uma encenação de assinatura de acordo com a Proifes-Federação, entidade forjada em 2004 durante o primeiro mandato do atual presidente. Essa organização constantemente opera contra as Instituições Federais de Ensino, contra a categoria docente e, inclusive, contra sua própria base", informou em nota, no dia na última sexta-feira (31).



Tags:

Ensino Superior | Reitores | Universidades federais