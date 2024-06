Nesta sexta-feira (21), os professores da Associação dos Professores do Ensino Superior (Apes) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET Sudeste-MG) decidiram, em assembleia realizada na tarde de quinta-feira (20), indicar a saída unificada da greve no período de 26 de junho a 3 de julho. A decisão, que busca manter a unidade e a integridade do movimento grevista, deve ser enviada ao Comando Nacional de Greve, responsável por reunir as deliberações das demais seções sindicais do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior.

De acordo com a associação, durante a assembleia, realizada de forma descentralizada em Juiz de Fora, Governador Valadares e Muriaé, os docentes analisaram a situação atual e avaliaram a greve, que está em curso há mais de dois meses. A saída unificada é vista como uma tática política, tendo em vista das disputas relacionadas ao fundo público e às Leis de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentária Anual.



Propostas do governo não foram suficientes

Os professores discutiram as propostas do governo apresentadas pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI) e pelo Ministério da Educação (MEC). A classe reconheceu avanços nas propostas de recomposição orçamentária, mas destacou que os valores não são suficientes para suprir as necessidades das instituições. A ausência de um índice de reajuste salarial para 2024 e a criação de uma nova classe de entrada na carreira também foram pontos de crítica, sendo considerados "insuficientes e problemáticos" pela categoria.

Com isso, a assembleia manifestou descontentamento com a decisão do governo, que foi vista como "intransigente e antissindical", impedindo negociações efetivas. Houve críticas específicas ao comportamento do Ministro da Educação e do Presidente da República em reuniões com reitores, onde a postura antissindical foi reiterada. Além disso, a mobilização parlamentar não avançou conforme esperado, "apesar dos esforços contínuos de sensibilização" por parte dos docentes.



Saída unificada

Com base nas avaliações e discussões, foi decidido o envio da indicação de saída unificada ao Comando Nacional de Greve. A resposta vai ser sistematizada entre até o próximo dominog (23), com uma nova rodada de assembleias prevista para a próxima semana para decidir a implementação local da saída da greve.



Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação (Sintufejuf) não devem parar

O Instituto Federal de Juiz de Fora (IFJF), em nota, informou que, com relação aos servidores técnico-administrativos (TAEs), a decisão tomada na última quarta-feira (19) pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação (Sintufejuf) é seguir com a greve. "Porém, assim como acontece com os professores, a decisão também será levada ao comando nacional", explicou a instituição.

A reportagem solicitou informações sobre o indicativo de greve à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e aguarda retorno.

