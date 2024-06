A nova unidade do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) deve ter seis cursos técnicos. A informação foi divulgada pelo ministro da Educação Camilo Santana durante visita do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva a Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (28).

Camilo ressaltou que o terreno para a construção da unidade já foi cedido, no Bairro Matriz, e o projeto já está pronto. A unidade em São João Nepomuceno deve oferecer os cursos de técnico em informática, logística, administração, marketing, design gráfico e comércio.

Em todo o Estado, serão instalados oito novos campi de Institutos Federais, e o investimento de R$ 200 milhões já consta no orçamento do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), sendo R$ 29 milhões para a infraestrutura dos campi já existentes,?com a construção de?17 novos restaurantes?estudantis?e a reforma de outros dois.

A data de início das obras para a nova unidade do IF Sudeste não foi revelada.



Educação