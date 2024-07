As aulas nos campi da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) na cidade e em Governador Valadares, incluindo o curso de Odontologia em GV, só serão retomadas no próximo dia 15 de julho. A previsão é de que as aulas da recomposição do primeiro semestre 2024 terminem no mês de outubro.

Depois do fim da greve dos professores, a proposta inicial da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) era que as aulas fossem retomadas nesta quarta-feira (3), mas a mudança de datas foi votada durante reunião nessa segunda-feira (1º).

No encontro do Conselho Setorial de Graduação (Congrad), a volta às aulas no dia 15 de julho decisão foi aprovada por 38 conselheiros, enquanto 35 votaram pelo retorno das aulas em 8 de julho e 7 optaram pelo dia 3 de julho.

Segundo a UFJF, por causa da falta de quórum, uma nova reunião extraordinária será convocada, ainda sem data definida, para discutir os calendários de 2023 e 2024 específicos dos cursos de saúde. São eles: Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Odontologia no campus de Juiz de Fora, e Farmácia, Medicina e Nutrição no campus de Governador Valadares.

Além da votação sobre o início das aulas, foi deliberado que serão incluídas novamente no calendário acadêmico questões relacionadas aos seguintes temas: inscrição para a colação de grau, solicitação de dispensa e trancamento das disciplinas. Estas questões serão definidas pela Coordenação de Registros Acadêmicos (Cdara).