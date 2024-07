A Pró-reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou, nesta sexta-feira (5), os calendários de reposição das aulas após a greve dos docentes. As datas foram aprovadas pelo Conselho Setorial de Graduação (Congrad), que é composto por coordenadores de todos os cursos da instituição e pelo Diretório Acadêmico dos Estudantes (DCE), em reuniões realizadas nos dias 1º e 3 de julho.

São três calendários distintos em vigor. Um deles é para os cursos regulares do ano letivo de 2024 oferecidos nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares, incluindo os cursos de Educação a Distância (EaD) e Odontologia no campus de Governador Valadares. Os outros dois calendários são destinados aos cursos da área da Saúde: Enfermagem, Medicina e Odontologia em Juiz de Fora; e Fisioterapia, Farmácia, Medicina e Nutrição em Governador Valadares. Estes cursos ainda estão concluindo o segundo semestre letivo de 2023. Veja como ficam as datas:

Calendário para os campi JF e GV, EaD e Odontologia/GV

O seguinte calendário é referente ao ano letivo de 2024 e válido para os cursos oferecidos nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares, incluindo os cursos de Educação a Distância (EaD) e Odontologia do campus GV.

Conforme o documento divulgado, as aulas do primeiro semestre terão prosseguimento a partir de 15 de julho e se estenderão até 8 de outubro. Alunos que desejarem realizar o trancamento de disciplinas devem fazê-lo entre os dias 4 e 9 de julho, na Central de Atendimento (Cat) do campus sede, na Secretaria do campus de Governador Valadares e nos polos. O prazo final para o trancamento de disciplinas no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga) está previsto para 12 de julho. Aqueles que não conseguiram se inscrever na Colação de Grau Unificada anteriormente e desejarem fazê-lo agora devem se registrar entre os dias 8 e 12 de julho.

Em relação ao segundo semestre de 2024, as aulas têm previsão de início em 4 de novembro. Matrículas para o período serão realizadas no Siga entre 22 e 24 de outubro. A previsão é que o segundo semestre termine em 20 de março de 2025.



Calendário dos cursos de Fisioterapia – campus JF; e Farmácia, Medicina e Nutrição – campus GV

Este calendário é direcionado aos cursos de Fisioterapia-campus JF; e Farmácia, Medicina e Nutrição do campus GV, que estão concluindo o segundo semestre de 2023. As aulas de reposição para estes cursos começarão em 8 de julho e estão previstas para terminar em 29 de agosto. Os alunos que desejarem trancar disciplinas devem fazê-lo até 12 de julho por meio do Siga.

Conforme aprovado pelo Congrad em sua última reunião, o curso de Fisioterapia-JF será integrado ao mesmo calendário do ano letivo de 2024 dos cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia do campus Juiz de Fora. Desta forma, as aulas do primeiro semestre 2024 do curso de Fisioterapia-JF têm início em 21 de outubro.

Já nos cursos de Farmácia, Medicina e Nutrição do campus GV, as aulas do primeiro semestre de 2024 terão início em 23 de setembro, com matrículas entre 4 e 6 de setembro via Siga. Inscrições para a Colação de Grau Unificada serão aceitas de 21 a 31 de outubro, com término das aulas previsto para 5 de fevereiro de 2025. O segundo semestre de 2024 começará em março de 2025 e terminará em julho de 2025. Confira o calendário completo.



Calendário dos cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia – campus JF

Este calendário é referente aos cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia no campus JF, que irão repor o segundo semestre de 2023. As aulas terão início na próxima segunda-feira, 8, e estão programadas para serem concluídas em 24 de setembro. Os estudantes interessados em trancar disciplinas devem fazê-lo até 12 de julho por meio do Siga.

Já o primeiro semestre de 2024 terá início em 21 de outubro, com matrículas abertas entre 1º e 3 de outubro pelo Siga. Inscrições para a Colação de Grau Unificada ocorrem de 4 a 8 de novembro. O término das aulas está previsto para 7 de março de 2025, enquanto o segundo semestre de 2024 deve se iniciar em abril e terminar em agosto de 2025. Confira o calendário completo 2024 para os cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia em JF, além de Fisioterapia-JF (incluída no mesmo calendário letivo após a última reunião do Congrad).