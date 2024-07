Os técnicos-administrativos (TAEs) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) nos campi de Juiz de Fora e Santos Dumont retomaram as atividades nesta terça-feira (9), depois de mais de 100 dias de greve.

Em assembleia na última sexta-feira (5), a categoria do IF Sudeste MG finalizou as sugestões de alteração no documento para serem apreciadas pelo reitor André Diniz, e decidiram que, caso fossem acatadas sem qualquer mudança substancial, os TAEs retomariam as atividades.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação (Sintufejuf), entre as principais alterações estiveram a inclusão das representações sindicais (ou comandos locais) na mediação de possíveis conflitos a partir do acordo, além de incluir os desdobramentos da pauta dos Tradutores Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (TIL’s), referente à adequação imediata da jornada de trabalho à Lei nº 12.319 e sobre a licitação para contratação de Plano de Saúde.

O Sindicato ressaltou que os TAEs da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) se reunião em assembleia na tarde desta terça-feira para debater o Termo de Acordo Local.