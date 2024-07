O Conselho Superior (Consu) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) realizou, na última sexta-feira (12), uma reunião ordinária para definir novas diretrizes orçamentárias e organizacionais da instituição. Após os comunicados iniciais da reitora Girlene Alves, foi solicitada a indicação dos conselhos setoriais de Graduação (Congrad) e de Pós-Graduação e Pesquisa (CSPP) para representação no Consu. Devido a mudanças nas composições desses conselhos, a reitora sugeriu que a indicação fosse feita posteriormente, ainda em julho.

De acordo com a instituição, o pró-reitor de Gestão e Finanças, Elcemir Paço Cunha, apresentou o Orçamento de Capital 2024 da UFJF, que totaliza R$ 7.438.730,00. Deste valor, R$ 6.826.686,00 são provenientes de receita própria da universidade e R$ 612.044,00 advêm do superávit dos recursos obtidos com o leilão de um trenó de montanha, adquirido em 2013 e que seria instalado no Jardim Botânico. Além disso, foram apresentados recursos provenientes de emenda parlamentar, no valor de R$ 2.545.454,00, e valores do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), incluindo R$ 6 milhões para a construção de um prédio para o curso de Medicina Veterinária. As proposições orçamentárias foram aprovadas pela maioria dos conselheiros.

O Conselho também sinalizou positivamente ao afastamento da reitora para duas viagens internacionais, focadas na participação em eventos de internacionalização das universidades brasileiras.

Entre outras deliberações, o Consu aprovou ajustes na estrutura organizacional da UFJF. A sigla da Pró-Reitoria de Sistemas de Dados e Avaliação foi alterada de Prosisa para Prosdav. A Gerência de Parques e Jardins da Pró-Reitoria de Infraestrutura (Proinfra) foi renomeada para Gerência de Manutenção Civil, e a Gerência Administrativa Financeira da Proinfra passou a ser denominada Secretaria da Proinfra. Além disso, a Gerência de Fiscalização e Administração de Contratos Terceirizados foi vinculada à Coordenação de Contratos da Pró-Reitoria de Gestão e Finanças (Progefi).

Por fim, os conselheiros aprovaram a proposta de minuta de resolução que regulamenta o Sistema de Cotas para ingresso nos cursos de graduação da UFJF, no âmbito do Programa de Ingressos Seletivo Misto (Pism), Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e processos seletivos para cursos de Educação a Distância (EaD). O relator da matéria, Fernando Perlatto, diretor do Instituto de Ciências Humanas (ICH), votou favoravelmente, e a proposta foi aprovada pela maioria dos conselheiros.